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Министерство здравоохранения за пять месяцев на борьбу с Covid-19 потратило около 9,4 млрд драмов

Министерство здравоохранения за пять месяцев на борьбу с Covid-19 потратило около 9,4 млрд драмов

Министерство здравоохранения Армении с марта по 1 августа в рамках комплексных мероприятий по профилактике, контролю, лечению Covid-19 потратило около 9,4 млрд драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Министерство представило финансовый отчет о выполненных им расходах.

Расходы на содержание перепрофилированных медицинских центров - 2.258.676.043 драмов

Платежи многопрофильным медицинским центрам( в договорных ценах) - 144.116.000 драмов

Вознаграждения в рамках Covid-19 - 760.948.184 драмов

Расходы на содержание временных изоляторов - 393.021.823 драмов

Приобретение защитных средств - 854.473.744 драмов

Приобретение лекарственных средств - 1.432.579.185 драмов

Оснащенность медицинским оборудованием - 2.561.464.348 драмов

Ремонт медицинских центров - 776.334.303 драмов

Закупки для нужд других государственных органов - 200.362.229 драмов

Общая сумма расходов составляет 9 млрд 381 млн 975 тыс. 858 драмов.

В список включены расходы, произведенные исключительно Министерством здравоохранения, так как расходы производились и другими ведомствами. Министерство здравоохранения отмечает, что в связи с эпидемией расходы носят продолжительный характер, информация о которых периодически будет обновляться.


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