Министр НОКС представил сотрудникам Национальной библиотеки Армении нового директора

Сегодня министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян представил сотрудникам Национальной библиотеки Армении новоизбранного директора библиотеки Анну Чулян.

Как передает «Арменпресс», Чулян была признана победителем конкурса на вакантную должность директора НБА.

На мероприятии присутствовали также заместитель министра Нарине Хачатурян и помощник министра Давид Даниелян.

“До того, как представить г-жу Чулян, хотел бы поблагодарить Грачья Сарибекяна за работу, проделанную им в течение этого времени. Он принял на себя обязанности руководителя библиотеки на довольно сложном этапе, и наследие, которое он получил, отнюдь не было завидным. Те задачи, которые были поставлены перед господином Сарибекяном, в основном были решены, и теперь эту работу продолжит госпожа Чулян, удвоив усилия, и Национальная библиотека послужит основным целям, закрепленным с момента создания библиотеки”, - отметил министр НОКС Араик Арутюнян.

Поздравив новоизбранного директора, писатель, литературовед Грачья Сарибекян, назначенный с февраля 2019 года исполняющим обязанности директора, выразил благодарность аппарату библиотеки за совместную деятельность и хорошую работу.

“Я не впервые в этом здании, но сегодня я нахожусь здесь с очень почетной миссией. Я четко осознаю степень ответственности и объем работы, который меня ждет. Я не страшусь этого, потому что буду работать с таким большим персоналом. В библиотеке работают не случайные люди, в библиотеке работают преданные люди. Я пришла поделиться с вами своим видением, своими знаниями, опытом, а также узнать традиционное, то, чего я не знаю. Национальная библиотека - очень серьезная стратегическая структура в культурной сфере, и каждый должен осознавать, что своим маленьким вкладом, своей деятельностью он способствует сохранению и популяризации национального наследия. Думаю, что будучи в атмосфере взаимного уважения и любви мы сможем идти вперед. Благодарю за доверие, проявленное ко мне. Служу Родине”, - сказала новоизбранный директор библиотеки, председатель Ассоциации цифровых библиотек Армении, кандидат филологических наук, доцент Анна Чулян.