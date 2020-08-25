Саперы на территории бывших военных складов в Балаовите обнаружили 7 неразорвавшихся снарядов

Саперы Гуманитарного центра разминирования и экспертизы на территории бывших военных складов в Балаовите обнаружили 7 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Специалисты центра в общине “Маяковкский” Котайкской области (на территории бывших военных складов Балаовита) с 18 августа проводят работы по очистке территории. Цель работ -очистка территории от боеприпасов, оставшихся после взрыва, произошедшего 13 апреля 1992 г. вследствие пожара на военных базах.

В результате проделанной работы было обнаружено 7 единиц неразорвавшихся боеприпасов: четыре снаряда диаметром 122 мм, два снаряда диаметром 57 мм и один снаряд диаметром 100 мм.

После завершения работ территория будет официально передана органам местного самоуправления.