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В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами

В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами

Министерство исправительных учреждений Таиланда планирует превратить 72 тюрьмы по всей стране в туристические достопримечательности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на министра юстиции Сомсака Тхепсутина.

Там будут проходить как кулинарные конкурсы для "шеф-поваров и баров", откроются магазины, где посетители смогут купить вещи, изготовленные заключенными.

Министр юстиции сообщил, что этот план уже реализуется в пяти тюрьмах. Он также сказал, что уже опробованы различные виды развлечений. Например, "шеф-повара за решеткой", для продвижения профессий в различных областях, подготовки заключенных к возвращению к нормальной жизни в обществе и изменения имиджа исправительных заведений.

В 2021 финансовом году проект будет расширен. В общей сложности 72 места заключения, или половина из 143 тюрем по всей стране, будут принимать туристов.


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