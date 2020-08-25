К сборной Армении по футболу присоединился колумбийский полузащитник “Гандзасар- Капана”

Опорный полузащитник “Гандзасар-Капана” Вбеймар Ангуло будет выступать за сборную Армении.

Федерация футбола Армении и колумбийский полузащитник пришли к соглашению по этому вопросу. Ангуло выступает в Армении с 2015 года и имеет все правовые основы для игры в национальной сборной Армении.

Футболист дал первое интервью на эту тему официальному сайту ФФА.

“Я очень счастлив, не верится, что все это происходит со мной. Уже 5 лет я играю в Армении и всегда ждал этого момента. Теперь моя мечта стала реальностью. Я очень рад и благодарен Богу за эту возможность.

Если я попаду в список футболистов, готовящихся к матчам национальной сборной Армении против Северной Македонии и Эстонии, то сделаю все возможное, чтобы доказать тренерам, что они не ошиблись. Я сделаю это ради моей семьи и моей Армении, страны, которая стала для меня вторым домом.

Все мы в курсе успехов Хоакина Капароса в Испании и его замечательных тренерских качеств. У нас есть чему поучиться у него. Уверен, что наше сотрудничество будет эффективным”.

Вбеймар Ангуло родился 6 марта 1992 года в колумбийском городе Кобдо. За свою карьеру он выступал в составе следующих клубов: “Бояка Патриотас”(Колумбия) - 2008, “Богота ФА” (Колумбия) - 2009 - 2011, “Атлетико Хуиля” (Колумбия) - 2011, “Алианца Петролера” (Колумбия) -2012 - 2013, “Мурсиелагос” (Мексика) - 2014 - 2015, “Гандзасар-Капан” - 2015.

Подготовила Варвара Айрапетян