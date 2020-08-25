Ucom предлагает приобрести детский смартфон-часы uKid всего за 24 900 драмов

Перед началом нового учебного года Ucom предлагает всем родителям приобрести для своих детей действительно ценный, полезный и применимый подарок. Родители самых маленьких абонентов Ucom смогут приобрести детские умные часы-телефоны uKid всего за 24 900 драмов вместо прежних 39 900 драмов, то есть по новой цене, которая ниже прежней на 38%.

Смартфон-часы можно приобрести также по предоплате в 6 900 драмов, затем в течение 12 месяцев ежемесячно платить по 1 500 драмов.

“Как родитель, я придаю большое значение тому чувству безопасности, которое обусловлено этой прекрасной возможностью оставаться на постоянной связи с ребенком. Вместе с uKid ребенок получит и возможность на телефонные звонки и короткие сообщения исключительно с телефонных номеров, установленных родителями, сможет отправлять сообщения и уведомления родителям, которые в любой момент могут видеть на своих смартфонах местонахождение своего ребенка”, - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

uKid - лучшее решение, если родители детей в возрасте от 5 до 12 лет, исходя из разных соображений, избегают дарения смартфона. Напомним, что детский смартфон-часы uKid можно приобрести, подключившись к тарифному плану uKid, ежемесячная плата которого составляет 2 000 драмов. С помощью этого тарифного плана ребенок ежемесячно будет получать 5 000 минут внутри мобильной сети Ucom, 1 ГБ мобильного интернета и безлимитных SMS внутри мобильной сети Ucom.