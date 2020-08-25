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Глава МАГАТЭ заявил о расширении сотрудничества с Ираном

Глава МАГАТЭ заявил о расширении сотрудничества с Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось расширять сотрудничество с Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Тегеране с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

"Подход агентства не изменился, наше сотрудничество продолжается, и мы договорились его расширять", - цитирует Гросси агентство ИСНА.


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