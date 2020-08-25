В преддверии открытия ЦО ВЭД Северной таможни около 50 таможенников прошли переподготовку

По инициативе Комитета государственных доходов сотрудники Центра обслуживания внешнеэкономической деятельности Северной таможни прошли двухмесячную профессиональную переподготовку. За теоретическими занятиями, организованными дистанционным путем при содействии учебного центра КГД, последовали практические занятия в различных подразделениях КГД.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Комитета государственных доходов Армении, около 50 участников усовершенствовали свои профессиональные навыки и углубили знания по определению таможенной стоимости, порядку заполнения товарной декларации, классификации товаров и нарушению таможенных правил. В последний день занятий были обобщены ответы на вопросы, интересующие участников.

Специалисты, прошедшие переподготовку, после полного запуска центра ВЭД в Гюмри будут обслуживать все таможенные процессы.