Плановое прекращение газоснабжения на улице Лисиняна административного района Эребуни

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 26-го августа с 10:00 до 15:00 будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов № 2 и 4 по улице Лисиняна административного района Эребуни г. Еревана.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, переданном Арменпресс компанией “Газпром Армения”.