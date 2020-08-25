Трамп ввел режим ЧС в Техасе
11:45, 25 Август, 2020
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами "Марко" и "Лаура", которые обрушились на регион накануне, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию чрезвычайной помощи для спасения жизней и защиты имущества, а также для охраны здоровья и безопасности населения.
Как и в большинстве подобных случаев, федеральный центр возьмет на себя 75% расходов на борьбу со стихийным бедствием.
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