В Гаваре ведутся работы по установке сети освещения на шести улицах

На шести улицах города Гавар с середины июля текущего года начались работы по установке сети освещения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью мэрии Гавара, строительные работы ведутся в рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении. Сеть освещения устанавливается на улицах Кареяна, Дружбы, Братьев Камарянов, Петрова, Каира, Григора Нарекаци и во 2-м переулке улицы Азатутян. Договорная стоимость программы составляет 19 млн 300 000 драмов, 60% из которых или 11 млн 580 000 драмов выделило правительство Армении, 40% или 7 млн 720 000 драмов - муниципалитет Гавара.

“На этих улицах расположены общинные, государственные организации и около 1 300 жилых домов, в которых проживают около 4 500 человек. Устанавливаются фонарные столбы и 171 светодиодных светильников. По состоянию на 25 августа уже проведено более 60% работы. Они будут завершены через 15 - 20 дней. После их завершения у нас будут освещенные и безопасные улицы в соответствии с современными стандартами”, - отметили в администрации общины Гавара.

Хосров Хлгатян