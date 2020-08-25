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Китай и США договорились создавать все условия для реализации первой фазы торговой сделки

Китай и США договорились создавать все условия для реализации первой фазы торговой сделки

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и американским министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого стороны обсудили реализацию первой фазы китайско-американской торговой сделки и договорились создавать все условия для ее реализации. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

"Утром 25 августа вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонные переговоры с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и американским министром финансов Стивеном Мнучином. <...> Стороны договорились создавать условия и атмосферу для продвижения реализации первой фазы китайско-американской торговой сделки", - говорится в сообщении.

"Стороны договорились создавать условия и атмосферу для продвижения реализации первой фазы китайско-американской торговой сделки", - передает телеканал.


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