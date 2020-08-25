Время в Ереване: 11:07:36,   25 Август

Карен Хачанов вышел в третий раунд “Мастерса” в Нью-Йорке

Карен Хачанов вышел в третий раунд “Мастерса” в Нью-Йорке

Представляющий Россию теннисист армянского происхождения Карен Хачанов вышел в третий раунд “Мастерса” в Нью-Йорке.

Как передает «Арменпресс», во втором круге Хачанов встречался с Пабло Кареньо-Бустой. Встреча завершилось со счетом двух сетов 7:6 (10:8), 6:1. Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Ришар Гаске - Роберто Баутиста-Агут.

 Этот турнир должен был состояться в американском городе Цинциннати, однако из-за эпидемиологической ситуации был перенесен в Нью-Йорк.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации