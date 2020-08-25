Представляющий Россию теннисист армянского происхождения Карен Хачанов вышел в третий раунд “Мастерса” в Нью-Йорке.

Как передает «Арменпресс», во втором круге Хачанов встречался с Пабло Кареньо-Бустой. Встреча завершилось со счетом двух сетов 7:6 (10:8), 6:1. Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Ришар Гаске - Роберто Баутиста-Агут.

Этот турнир должен был состояться в американском городе Цинциннати, однако из-за эпидемиологической ситуации был перенесен в Нью-Йорк.

Подготовила Варвара Айрапетян