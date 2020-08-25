Землетрясение в Иране было ощутимо и в Степанакерте

24-го августа в 22:25 по местному времени (в 18:25 по Гринвичу) сейсмологической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Республики Армения зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 39.40⁰ северной широты и 47.90⁰ восточной долготы в 27 км к югу от города Парсабад, глубиной очага 12 км, магнитудой 3.1.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в эпицентре сила подземных толчков составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось и в Степанакерте силой в 2 балла.