Цены на цветные металлы - 24-08-20

ЛОНДОН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.82% и составила 1776.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.27% и составила 6559.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.15% и составила 1982.50 долларов США, цена на никель выросла на 2.03% и составила 14906.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.49% и составила 17205.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.75% и составила 2456.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17086.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.