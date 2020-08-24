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Президенты РФ и Беларуси обсудили ситуацию в Беларуси и борьбу с COVID-19

Президенты РФ и Беларуси обсудили ситуацию в Беларуси и борьбу с COVID-19

Днем 24 августа состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.


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