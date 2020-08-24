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Новоназначенный представитель ЮНИСЕФ вручила верительные грамоты замминистра ИД Армении

Новоназначенный представитель ЮНИСЕФ вручила верительные грамоты замминистра ИД Армении

Новоназначенный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Армении Марианна Кларк-Хаттинг 24 августа вручила верительные грамоты заместителю министра иностранных дел Республики Армения Артаку Апитоняну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы стороны коснулись вопросов защиты прав детей в Армении и налаженного эффективного сотрудничества с ЮНИСЕФ в этой связи.

Заместитель министра иностранных дел представил последние события в правовой сфере по вопросам детей, а также текущие институциональные реформы.

Собеседники обсудили возникшие вследствие коронавируса проблемы и пути их преодоления. Была подчеркнута важность обеспечения непрерывного образования и ухода за детьми. Также были затронуты вопросы защиты детей, находящихся в наиболее уязвимом положении, в том числе детей из приграничных населенных пунктов.


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