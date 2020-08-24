Сенатор оценил перспективы С-500 на мировом рынке вооружений

Учитывая высокий спрос на С-400 в мире и заявленные характеристики нового образца, на С-500 будет много заявок, считает сенатор Алексей Кондратьев, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов, начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству.

"С учётом мирового спроса на образец-предшественник - С-400, надо полагать, что С-500 будет пользоваться не меньшим спросом", - сказал политик РИА Новости в понедельник.