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Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства

Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства

Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии, сообщило Министерство обороны республики в своем Telegram-канале, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вечером 23 августа дежурные силы белорусских ВВС и подразделения ПВО пресекли "провокацию" в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 полет воздушных шаров пресекли без применения оружия. Информацию об инциденте направили в МИД "для подготовки ноты литовской стороне".

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.

 


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