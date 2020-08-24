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Азиатские индексы снизились - 24-08-20

Азиатские индексы снизились - 24-08-20

ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.28% и составил 22985.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.19% и составил 1607.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.15% и составил 3385.64 пункта, а HANG SENG вырос на 1.74% и составил 25551.58 пункта.


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