Азиатские индексы снизились - 24-08-20

ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.28% и составил 22985.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.19% и составил 1607.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.15% и составил 3385.64 пункта, а HANG SENG вырос на 1.74% и составил 25551.58 пункта.