В ВОЗ сообщили, что к партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 172 страны

Сто семьдесят две страны присоединились к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он напомнил о направленном им на минувшей неделе всем странам письме с просьбой присоединиться к партнерству по ускорению разработки средств против коронавируса. "По состоянию на сегодняшний день 172 страны участвуют в глобальном механизме COVAX", - сказал гендиректор. По его словам, сейчас "в портфеле насчитывается девять вакцин". "Мы работаем со всеми производителями вакцин, чтобы обеспечить всем странам, которые своевременно присоединяются к этим усилиям, справедливый доступ ко всем лицензированным и одобренным вакцинам", - констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор подчеркнул, что участие стран в глобальном механизме COVAX позволит удерживать цены на вакцины на максимально низком возможном уровне. Если же поставщиками вакцин будет выступать небольшое число стран, то пандемия примет более длительный характер, предупредил он, добавив: "Национализм в сфере вакцин только помогает вирусу".

Как считает Тедрос Аданом Гебрейесус, на начальном этапе вакцинации, когда поставки вакцин будут ограниченными, "важно обеспечить вакцинами всех, кто подвергается повышенному риску". В этой связи он поставил на первое место работников здравоохранения, пояснив, что они "находятся на передовой линии фронта борьбы с пандемией". Приоритет при вакцинации, считает глава ВОЗ, нужно отдать и людям в возрасте 65 лет и старше, а также тем, у кого имеются заболевания, повышающие опасность летального исхода при заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом.