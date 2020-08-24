Наши программы нацелены на будущее: создаем вечные ценности:  благотворительный Фонд “Степан Гишян”

С 2015 года благотворительный Фонд “Степан Гишян” содействует реализации нацеленных на будущее и важных для общества программ. С 2017 года по сей день при поддержке фонда было реализовано 12 программ, инвестировано более 34 млн драмов. Результатами реализованных программ пользуются более 2 000 бенефициаров, создано около двух десятков рабочих мест. В этом году благотворительный Фонд “Степан Гишян” на конкурсной основе выбрал 5 перспективных для общества программ.

“Для нас важно расширение географии программ, осуществляемых нашим фондом. Мы желаем, чтобы спустя годы, когда мы обратимся к пройденному нами пути, увидели, что благодаря фонду на всей территории Армении было реализовано много важных и перспективных программ. Мы поставили перед собой задачу реализовать такие программы, которые актуальны сегодня и будут актуальны и спустя годы. Мы продолжим проводить грантовые конкурсы и претворять в жизнь цели фонда”, - отметила исполнительный директор благотворительного Фонда “Степан Гишян” Анна Гишян.

Благотворительный Фонд “Степан Гишян” был создан в 2015 году АКБА Банком, французским Кредит Агриколом, Национальной Федерацией “Кредит Агриколь” и семьей Гишян.