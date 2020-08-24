При несоблюдении мер по предотвращению выбросов пыли предусматривается штраф: уведомление

Инспекционный орган охраны природы и недр напоминает о штрафе, предусмотренном в случае невыполнения мероприятий по предотвращению выбросов пыли в ходе строительства (реконструкции, разрушении) объектов на территории Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», невыполнение требований статьи 81.1. по охране атмосферного воздуха и по предупреждению выбросов пыли в ходе строительства (реконструкции, разрушении) объектов на территории Республики Армения, также невыполнение ограждения строительных площадей или прикрытия строений непроницаемой пленкой на соответствующей высоте, невыполнение полива строительных площадей в течение дня при положительной температуре воздуха (несоблюдение влажности), неиспользование технологий, исключающих выбросы пыли при осуществлении шлифовальных работ, невыполнение складирования сыпучих материалов в закрытых помещениях и покрытия непроницаемой пленкой и проведения очистки шин автомобилей, выезжающих со строительной площадки влечет наложение штрафа на граждан в пятидесятикратном размере установленной минимальной заработной платы, а на должностных лиц - в стопятидесятикратном размере установленной минимальной заработной платы.

Те же нарушения, совершенные в течение года после повторного применения мер административного взыскания, влекут наложение штрафа на граждан в стократном размере установленной минимальной заработной платы, а на должностных лиц - в трехсоткратном размере установленной минимальной заработной платы.