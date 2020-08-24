Главы МИД Украины и Германии обсудили проведение выборов в Донбассе

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой проведение выборов в Донбассе, нужно двигаться вперед в этом вопросе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наш призыв – не смягчать усилия и заниматься сложными политическими вопросами в Донбассе, в частности, проведением выборов в Донбассе. Об этом мы также говорили и хотели бы в этом вопросе двигаться вперед", - сказал Маас на брифинге в Киеве в субботу, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

По его словам, есть разные подходы к проведению местных выборов в Донбассе, но нужно искать механизм их проведения.

"Есть разные подходы, разное видение (выборов в Донбассе – ред.). Думаю нет разницы в подходах, выборы должны состояться, речь идет о сроках их проведения, то есть необходимо создать условия для их проведения. Каким образом эта процедура будет применена не ясно… но есть надежда, что мы найдем позитивное решение", - заявил глава МИД Германии.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.