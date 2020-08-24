Власти Республики Корея объявили "особыми зонами стихийного бедствия" еще 20 городов, уездов и районов страны, а также 36 мелких административных единиц, которые понесли ущерб от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Как сообщает в понедельник агентство Yonhap, соответствующее решение ранее было одобрено президентом страны Мун Чжэ Ином.

Во время летнего сезона дождей, который продлился в Южной Корее рекордные 54 дня, погибли более 30 человек, тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома, многие здания разрушены, десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий оказались затоплены, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно информации метеорологов, на данный момент на Корейский полуостров надвигается тайфун "Бави", сформировавшийся недалеко от восточного побережья Тайваня. Предполагается, что он достигнет южнокорейского острова Чеджудо уже в среду, а затем продолжит движение на север вдоль полуострова.