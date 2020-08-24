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Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил вдвое больше ракет

Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил вдвое больше ракет

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, впервые взлетевший накануне, вместо четырех крылатых ракет может нести восемь. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"Появилась возможность нести не четыре, а восемь ракет, то есть в два раза увеличить боевую нагрузку и продлить жизнь самолета на значительное время", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, новое бортовое оборудование, новый локатор делают из этого самолета "достаточно грозное оружие".

 


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