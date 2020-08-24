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Макунц представила подробности встречи фракции “Мой шаг” с Пашиняном

Макунц представила подробности встречи фракции “Мой шаг” с Пашиняном

На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с фракцией “Мой шаг” были обсуждены вопросы, касающиеся внешней политики Армении и повестки реформ в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала руководитель фракции Лилит Макунц.

“Состоялось текущее обсуждение. Мы коснулись внешнеполитических вопросов, повестки реформ в Армении, обсудили общие ценностные подходы”, - сказала Макунц.

Руководитель фракции добавила, что обсуждалась и ситуация с эпидемией, вопрос о выдвижении кандидатуры на должность судьи КС не обсуждался.

24 августа состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и фракции “Мой шаг” Национального собрания. Перед встречей глава фракции Лилит Макунц сообщила, что нет предварительно утвержденной повестки встречи.

Норайр Шогикян


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