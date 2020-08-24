СМИ: в Мали на пост временного президента военные предложили генерала Махамана Туре

Захватившие власть в Мали военные рассматривают кандидатуру бригадного генерала Махамана Туре в качестве компромиссной фигуры на пост временного президента страны на переходный период. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета Le Journal du Mali.

В ходе состоявшихся в минувшие выходные дни в Бамако переговоров делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) во главе с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном и лидерами созданного путчистами Национального комитета спасения народа (НКСН) последние заявили, что переходный период в Мали продлится три года. "В течение этого времени будут реформированы государственные основы страны", - цитирует издание слова главы НКСН подполковника Ассими Гоиту.

66-летний бригадный генерал Махаман Туре занимал ряд важнейших должностей в Вооруженных силах Мали, включая пост начальника Генерального штаба.

Делегация ЭКОВАС, которая имеет мандат на переговоры с НКСН от лидеров этой крупнейшей региональной организации, должна в ближайшие дни доложить своему руководству о результатах поездки. После этого, согласно имеющейся здесь информации, будет проведен очередной экстренный саммит ЭКОВАС.