Известна дата первого судебного заседания по уголовному делу Гагика Хачатряна и Карена Хачатряна

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Комитета по государственным доходам Республики Армения, бывшего министра финансов Республики Армения Гагика Хачатряна и бывшего начальника специального отдела Государственного таможенного комитета Карена Хачатряна передано судье суда города Еревана Артуру Мкртчяну. Об этом «Арменпресс» стало известно из судебной информационной системы “Даталекс”. Первое судебное заседание назначено на 12:00 25 августа.

Гагик Хачатрян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении денег в особо крупных размеров, в организации, подстрекательстве или содействии получению взяток в особо крупных размерах, организации служебного подлога, отмывании денег, в их подстрекательстве или в содействии (ст. 6 УК Республики Армения - часть 2 статьи 308 (три эпизода), пункт 1 части 3 статьи 179 (два эпизода), пункт 1 части 3 статьи 38-179, пункт 2 части 4 статьи 311, пункт 1 части 1 статьи 314, пункт 1 части 3 статьи 38-190).

Карен Хачатрян обвиняется в присвоении денег в особо крупных размерах и в должностном подлоге (пункт 1 части 3 статьи 179 УК Республики Армения, пункт 1 статьи 314 УК Республики Армения).

Гагик Хачатрян и Карен Хачатрян не признают предъявленные обвинения.