В административном районе Давиташен будет аварийное отключение воды
Компания “Веолия Джур” сообщает своим клиентам и потребителям, что в связи с аварийными работами 24-го августа с 9:00 до 24:00 будет прекращено водоснабжение жилых массивов 1, 2, 3 административного района Давиташен.
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