Плановые отключения газоснабжения в Тавушской и Гегаркуникской областях

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 25-го августа с 09:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей в городе Дилижане Тавушской области, в селах Техут, Ахардзин, Гош, Хачардзан, а также общественных объектов различных значений: ООО и газозаправочных станций “Тамразян” и сыновья”, “Астрон”, “Ваган Алумян” и “Манарс”. С 10:30 до 17:00 в городе Ноемберян, в селе Довех и общественных объектов различного назначения: ООО и газозаправочных станций “Зевс”, “Газард”. С 10:00 до 18:00 многоквартирных зданий 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 1А 5 квартала (Уренгой), Прибрежного квартала и общественных объектов различного назначения в городе Севан Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.