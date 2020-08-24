На “Фреско” была показана программа “Из Иерусалима в Тавуш. Знакомимся с армянским Иерусалимом”

VII Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов “Фреско” стартовал в Берде сольным концертом под открытым небом танцевального ансамбля “Берд”, за которым последовал показ программы публициста, поэта Ануш Наггашян “Из Иерусалима В Тавуш. Знакомимся с армянским Иерусалимом”, подготовленной совместно с архимандритом Гевондом Ованнисяном. Как передает «Арменпресс», Наггашян в своем выступлении отметила, что программа о жизни Иерусалима, в ней рассказывается и о Летней школе Союза армянской молодежи, во время которой произошли события в Тавуше.

“Мы все, сидя у себя дома, можем слышать, говорить обо всем этом, но если ты педагог, то ты обязан передавать будущему поколению знания, поскольку, когда они вырастут, вряд ли забудут то, что узнали от вас. Патриотизм именно с малых лет нужно прививать детям, поэтому мы решили подготовить передачу на эту тему. Они не только должны приезжать летом и наслаждаться родиной, но и жить каждым событием, происходящим там. Если мы хотим остаться армянами, то нам должно быть интересно все, что происходит в Армении, нападение на Тавуш, нападение на Нагорный Карабах и наши жертвы стали большой боль для всех нас. Мы решили эту программу посвятить армянским воинам, они должны знали, что все армяне за пределами Армении не просто их друзья, они помнят о них и молятся за них”, - сказала Ануш Наггашян и добавила, что она очень впечатлена тем, что первый показ программы состоялся в рамках “Фреско” в Тавуше.

По словам Ануш Наггашян, несмотря на то, что в Иерусалиме - богатая колония, есть армянская школа, церковь, библиотеки, но она изолирована в том плане, что армяне, которых здесь осталось немного, хотя и присутствуют на всех мероприятиях, но искусствоведы не могут делать новых открытий и становиться узнаваемыми. “К счастью, родина дает нам возможность быть узнаваемыми, и мы решили, в этой программе примут участие и наши армянские искусствоведы. Труднее всего было отцу Гевонду, который часами готовил этот цикл. Основным смыслом программы является то, что диаспора не может быть вдали от родины. Малыш, выросший в диаспоре, не должен забывать, что там есть враг, который мешает нашей жизни, мешает нам спать, приносит слезы матерям, сестрам и всем. Родина и диаспора должны действовать вместе”, - отметила Ануш Наггашян.

VII Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов “Фреско” проводится с 22 августа по 1 сентября. Ереванская программа фестиваля стартует с 24-го августа и продлится до 1-го сентября. Она пройдет в самом сердце Еревана, на улице Абовяна, на территории церквей Св. Анны и Сурб Катогике. В программе будут просмотры фильмов, концертные выступления и онлайн встречи.

В ходе фестиваля состоятся и долгожданные концерты. 28 августа состоится сольный концерт Государственного ансамбля танца Армении, 29 августа - юбилейный концерт, посвященный 70-летию Рубена Ахвердяна, 30 августа выступят Дживан Гаспарян и его друзья.

Из более чем 3 000 заявок (из 85 стран), представленных в этом году на фестивале, были отобраны 63 фильма (из 23 стран). В конкурсную программу вошли фильмы о гуманизме, патриотизме, о здоровом образе жизни и других общечеловеческих ценностях.

Фестиваль проводится с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при содействии Армянского фонда “Круглый стол”.