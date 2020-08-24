Президентские выборы в Иране пройдут 18 июня 2021 года

Очередные президентские выборы в Иране назначены на 18 июня 2021 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил заместитель главы министерства внутренних дел страны Джамаль Орф.

"После согласования с Советом стражей конституции Ирана, [принято решение] провести выборов 18 июня 2021 года", - цитирует его слова в понедельник агентство ISNA.

В воскресенье Орф заявил, что начало избирательного процесса запланировано на февраль - март 2021 года.