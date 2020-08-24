У нас есть определенные упущения: Александр Григорян

По мнению главного тренера ереванского футбольного клуба “Урарту” Александра Григоряна, в матче второго тура против “Пюника” его команда неудачно отыграла первый тайм.

“Первый тайм был не очень удачным, отсутствие игровой практики дало о себе знать. Должен признаться, что Машнев, Радченко и Мелконян так и не влились в игру. Я должен выразить недовольство как ими, так и мною, это большая роскошь, чтобы 3 игрока не участвовали в игре, я должен был это заметить, это был определенный сигнал тревоги. Поэтому первый тайм не удался. Что касается второго тайма, мне кажется, в нем у нас было преимущество над “Пюником”. Хорошо, что впереди двухнедельный перерыв, так как эта игра показала, что у нас есть определенные пробелы. Правда, за две недели их не устранить, но мы сможем исправить некоторые важные вещи”, - передает Арменпресс сообщение пресс-служба клуба.

Во втором туре чемпионата Армении по футболу “Пюник” встретился с “Урарту”. В первом тайме командам не удалось использовать голевые возможности. Голы не были забиты и во втором тайме, и матч завершился нулевой ничьей. “Урарту” - 6-й в турнирной таблице, “Пюник” - 8-й.

Подготовила Варвара Айрапетян