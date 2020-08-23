475 жителям Ширакской области показана самоизоляция  

По состоянию на 23 августа 475 жителей Ширакской области получили показания на домашнюю самоизоляцию, из них 106 имеют положительный диагноз бессимптомного заболевания и находятся под наблюдением первичного медицинского звена системы здравоохранения.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей администрации Ширакской области, отметив, что по состоянию на 11.30 часов 23 августа, в Гюмрийской инфекционной больнице лечение от коронавируса проходят 38 жителей Ширакской области.

С 1 марта по сегодняшний день в районном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и в медицинских учреждениях Ширакской области отобрана 9221 проба, с 12 мая по 22 августа, в том числе в Гюмри, взято 7867 проб.

22 августа подтверждено 13 новых случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день ыылечились от коронавируса и выписались из Гюмрийской инфекционной больницы выписаны 525 жителей Ширакской области. 61 пациент доставлен в столицу.

Зарегистрировано 39 смертельных случаев.

Арменуи Мхоян