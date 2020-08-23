Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август

475 жителям Ширакской области показана самоизоляция  

475 жителям Ширакской области показана самоизоляция  

По состоянию на 23 августа 475 жителей Ширакской области получили  показания на домашнюю самоизоляцию, из них 106 имеют положительный диагноз бессимптомного заболевания и находятся под наблюдением первичного медицинского звена системы  здравоохранения.

Об этом Арменпресс сообщили  в отделе информации и общественных связей администрации Ширакской области, отметив, что по состоянию на 11.30 часов  23 августа, в Гюмрийской инфекционной больнице лечение от коронавируса проходят 38 жителей Ширакской области.

С 1 марта по сегодняшний день в районном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и в медицинских учреждениях Ширакской области отобрана 9221 проба, с 12 мая по 22 августа, в том числе в Гюмри, взято 7867 проб.

22 августа подтверждено 13 новых случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день ыылечились от коронавируса и выписались  из Гюмрийской инфекционной больницы выписаны 525 жителей Ширакской области. 61 пациент доставлен в столицу.

Зарегистрировано 39 смертельных случаев.

 

Арменуи Мхоян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации