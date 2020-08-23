Дорога от города Туманян до перекрестка Одзуна закрыта

В связи с проведением горных взрывных и камнепадных работ 23 августа с 14:00 до 19:00 часов будет закрыт отрезок от города Туманян до перекрестка Одзун межгосударственной автомобильной дороги М-6 Ванадзор-Алаверди-граница Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, водителям рекомендуется объезжать указанный участок дороги по альтернативной дороге М-6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с введением чрезвычайного положения, трасса Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.