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Дорога от города Туманян до перекрестка Одзуна закрыта

Дорога от города Туманян до перекрестка Одзуна закрыта

В связи с проведением горных взрывных и камнепадных работ 23 августа с 14:00 до 19:00 часов будет закрыт отрезок  от города Туманян до перекрестка Одзун межгосударственной автомобильной дороги М-6 Ванадзор-Алаверди-граница Грузии.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  водителям рекомендуется объезжать указанный участок дороги по альтернативной дороге М-6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и  Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с введением чрезвычайного положения, трасса Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно  информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

 

 


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