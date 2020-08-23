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ДТП на трассе  Егвард-Ереван — есть пострадавшие  

ДТП на трассе  Егвард-Ереван — есть пострадавшие  

22-го августа   в 22։14 часов   в  Котайкское управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  близ моста  на Егвардском шоссе произошло ДТП, столкнулись 2 автомобиля, есть пострадавшие,   необходима  помощь спасателей. 

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, выяснилось, что на 2-м км трассы  Егвард-Ереван столкнулись Opel Zafira (водитель Арам А., 1984 года рождения) и   Mercedes Benz A  (водитель  Нарек Н., 1991 г/р).

До прибытия спасателей пассажиры автомобиля Opel Zafira  Марине M. (1990 г/р), Вардан  А. (2010 г.р.), Ваан  Г. (2012 г.р.) и Татев T. (1992 г.р.) был госпитализированы в Егвардский медицинский центр, где врачи оценили состояние здоровья Ваана Г. и Арама  А. как удовлетворительное, а остальных - как средней  тяжести.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.

 

 


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