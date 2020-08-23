ДТП на трассе  Егвард-Ереван — есть пострадавшие  

22-го августа в 22։14 часов в Котайкское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что близ моста на Егвардском шоссе произошло ДТП, столкнулись 2 автомобиля, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, выяснилось, что на 2-м км трассы Егвард-Ереван столкнулись Opel Zafira (водитель Арам А., 1984 года рождения) и Mercedes Benz A (водитель Нарек Н., 1991 г/р).

До прибытия спасателей пассажиры автомобиля Opel Zafira Марине M. (1990 г/р), Вардан А. (2010 г.р.), Ваан Г. (2012 г.р.) и Татев T. (1992 г.р.) был госпитализированы в Егвардский медицинский центр, где врачи оценили состояние здоровья Ваана Г. и Арама А. как удовлетворительное, а остальных - как средней тяжести.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.