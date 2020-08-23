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За дождями последует погода без осадков, температура спадет, затем повысится на 5-7 градусов

За дождями последует погода без осадков, температура спадет, затем повысится на 5-7 градусов

На территории РА  днем   23-го августа – время от времени в большинстве регионов, 24-го августа – в  отдельных регионах ожидается дождь с грозой.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах также ожидается град.

С 25-28 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

23 августа температура воздуха понизится на 5-7  градусов, с 24-28  повысится на столько же.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване  во второй  половине дня  23-го августа    ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. 

24-28 августа ожидается погода без осадков.

 


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