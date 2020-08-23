За дождями последует погода без осадков, температура спадет, затем повысится на 5-7 градусов

На территории РА днем 23-го августа – время от времени в большинстве регионов, 24-го августа – в отдельных регионах ожидается дождь с грозой.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах также ожидается град.

С 25-28 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

23 августа температура воздуха понизится на 5-7 градусов, с 24-28 повысится на столько же.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване во второй половине дня 23-го августа ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

24-28 августа ожидается погода без осадков.