Поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю 30-летия принятия Декларации независимости Республики Армения

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в сообщении говорится:

Дорогие соотечественники,

Гордые граждане Республики Армения,

30 лет назад Верховный Совет принял Декларацию независимости Армении, которой извещалось о начале процесса утверждения независимой государственности. Это историческое решение было основано на желании армянского народа иметь независимое государство и вытекало из этой воли, что было подтверждено годом позже на референдуме о независимости Армении.

Предыдущие 30 лет были полны испытаний, неудач и побед. Самой важной из этих побед была славная Арцахская освободительная война, которая явилась основой и толчком для формирования армянской армии. Июльские победные бои 2020 года доказали, что у нас есть боеспособная армия, способная защитить безопасность Армении, и Армения может с честью выполнять свою функцию гаранта безопасности Арцаха.

Самой большой неудачей последних 30 лет является низкий уровень состоятельности государственных и общественных институтов, если не сказать - их отсутствие. Практически сразу после обретения независимости Армения страдала от отсутствия независимой судебной системы, верховенства закона и равенства всех перед законом.

На протяжении многих лет коррупция была ключевым инструментом государственного управления, в результате чего Армения осталась без эффективной системы государственного управления. Коррупция проникла повсюду: в систему государственного управления, судебные органы, школы, детские сады, университеты, академические и культурные круги, средства массовой информации, избирательную систему, иногда - даже в сферу духовных отношений. Это была неудача не отдельных групп или людей, а всех нас, наша коллективная неудача, в которой у каждого из нас была своя большая или маленькая роль.

Самым катастрофическим последствием всего этого стало то, что гражданин был отчужден от своего государства, своих прав и обязанностей, государственный порядок стал чуждым гражданину, потому что зиждился не на его воле, а на политическом принуждении, основанном на коррупции и фальсификации выборов.

Ненасильственная бархатная народная революция 2018 года разрешила именно это противоречие. Гражданин, который был отчужден от прав, вновь взял в свои руки свое же право формировать государственную власть. И это является исторической возможностью закрепить успехи и исправить неудачи наших последних 30 лет.

Наша основная задача остается прежней: становление государственных и общественных институтов. Нормальное развитие армии должно продолжаться, и мы должны стремиться к тому, чтобы иметь одну из самых боеспособных армий в мире.

Нефальсифицируемый избирательный механизм, независимая судебная система, служащая институциональным целям нашего государства и народа, повышающая конкурентоспособность система образования, стимулирующая высокий профессионализм и эффективность система государственного управления, инновационная, креативная и конкурентоспособная экономика, усердные в своих обязательствах, как и в своих правах гражданин, бизнесмен, госслужащий - вот наши важнейшие задачи на ближайшее время, и этого можно достичь только в таких условиях и такой атмосфере, когда каждый из нас осознает влияние своего индивидуального поведения на реальность, когда защита прав меньшинств не становится принуждением в отношении большинства, обрекая страну на вечное вращение на месте.

Работа, образование, постоянное совершенствование навыков, знаний должны стать краеугольным камнем социальной защиты и благосостояния каждого гражданина, каждый гражданин (за исключением случаев недееспособности) должен в первую очередь нести ответственность за свое благополучие, а правительство и государство должны создавать соответствующие образовательные, правовые и конкурентные условия для законного и эффективного выполнения этой ответственности.

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Поздравляю всех нас с 30-летием принятия Декларации независимости Республики Армения. Недавно мы приняли новую Стратегию национальной безопасности, в которой констатировали, что сегодняшняя Армения позиционирует себя как важнейшую гавань в тысячелетнем государственном шествии армянского народа, и наше сегодняшнее поведение предопределит судьбу армянского народа в грядущем тысячелетии. Установленный в Армении государственный порядок должен стать родным для каждого гражданина и должен исходить из осознанной ответственности каждого гражданина.

Мы являемся представителями принявшего Декларацию независимости поколения, и наш исторический долг и миссия - воплотить в жизнь наши провозглашенные мечты. И это накладывает особую ответственность на каждого из нас, потому что армянское государство должно существовать вечно, армянский народ должен существовать вечно.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в свободной и счастливой Армении․