Декларация независимости Армении - непреходящий документ: послание  президента Армена Саркисяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю 30-летия Декларации независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в своем послании президент РА отметил:

«Уважаемые граждане Республики Армения,

Уважаемые соотечественники в Арцахе и Диаспоре.

Поздравления с 30-летием Декларации независимости.

30 лет назад, 23 августа 1990 года, в беспрецедентно сложных внешних и внутренних условиях, на первой сессии Верховного Совета Армянской ССР была принята Декларация о независимости Армении.

Она ознаменовала начало нового исторического этапа в жизни нашего народа.

Мечта, которая тлела в нас после падения первой республики Армении, ожила заново, заложив основу нашего необратимого пути к независимости.

Принятая 23 августа Декларация независимости сопровождала армянский народ на пути к референдуму о независимости 21 сентября, на пути к реально независимой Армении.

Мы идем по этому пути уже три десятилетия, реализуя свои многовековые мечты и чаяния.

Сегодня мы - независимое государство, у которого есть биография, закаленная в испытаниях и победах, есть гражданин, который постоянно развивает его, есть армия, которая его защищает.

Декларация независимости Армении – непреходящий документ, ибо провозглашенная им независимость - непреходящая и неоспоримая ценность.

Декларация независимости является бесценным примером армянской исторической и политической мысли, которая стала символом восстановления государственности и неизменной основой всех наших конституций.

Да здравствует независимая Армения!

Да здравствует наш народ!»