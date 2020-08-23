COVID-19:  в Армении 176 новых случаев, выздоровели 84 человек, умерли - 2 

По состоянию на 23 августа, в Армении подтверждено всего 42 792 случая заболевания коронавирусом, из которых 35 991 - вылеченные.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 5694 пациента. За последние 24 часа был проведен 1501 тест, всего - 19 5194 теста. Зафиксировано 176 новых случаев заболевания коронавирусом, 84 пациента выздоровели.

Всего от коронавируса зарегистрировано 852 случая смерти (+ 2). Минздрав РА сообщает о случаях смерти среди мужчин в возрасте 71, 62 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Сообщалось об одном случае смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев 255.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайного положения, объявленного в республике 16 марта 2020г. и продленного до 12 августа 2020 г., продлен еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.

Лилит Демурян