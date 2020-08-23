«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Победные июльские бои доказали, что карабахский вопрос не имеет военного решения: Пашинян
После интервью с Пашиняном BBC HARDtalk публично позвал в гости Алиева
Президент Арцаха подписал указ, координирующий сферу внешней политики
МИД Арцаха прокомментировал тот факт, что Азербайджан исказил слова Арутюняна
В Армении прошли испытания нового ударного БПЛА армянского производства
МО Армении представило подвиги Национального героя Рубена Санамяна
Серж Саргсян Апрельскую войну назвал победной для армянской стороны
Молодежь подписавших Севрский договор государств призвали Турцию к репарации
COVID-19: в Армении 139 новых случаев, выздоровели 214 человек, умерли – 8
COVID-19: в Арцахе новых случаев не зарегистрировано
В Армении более 130 волонтеров, переболевших Covid-19, приняли участие в исследованиях на антитела
Упрощены некоторые ограничения в сфере культуры, общественного питания, образования и других сфер
Посещающие Армению туристы получат ответы тестов на COVID-19 за 6 часов
$ 2 млн, предоставленные АБР, Армения направит на приобретение медицинских принадлежностей
Европейских странах наблюдается резкий рост заражений COVID-19
"Вектор" начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса
В Израиле научились тестировать на коронавирус менее чем за минуту
В приграничной с Арменией свободной экономической зоне Ирана “Арас” делегаты ЕАЭС проведут форум
Я благодарен за то, что Вы с 1990 года были другом нашей страны: президент поздравил Иэна Гиллана
Правительство поощряет инвестиционные программы: повестка дня заседания была насыщенной
Премьер-министр по случаю Дня рождения направил поздравительное послание Католикосу всех армян
Армения становится большой строительной площадкой: премьер подвел итоги визита в Гегаркуник
С первого квартала 2021 г. в Ереване начнет действовать новая патрульная служба
Обучение в вузах начнется в сентябре
Вагаршак Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Республики Армения
Армения с высоты птичьего полета: новый импульс развитию малой авиации
Маэстро Лорису Чгнаворяну будет вручена премия “Книги мира - 2020”
Шестилетний мальчик из Севана признан победителем Республиканского конкурса поваров
Правительство Арцаха выделило 25 млн драмов армянской общине Ливана
Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте
Правительство РА предоставило финансовую помощь 300 армянским семьям в Дамаске
Турецкие альпинисты превратили гору Арарат в мусорную свалку
Белорусское правительство подало в отставку
Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен