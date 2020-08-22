Президент Армен Саркисян посетил завод компании Armenia Wine, расположенный в общине Сасуник Арагацотнского района. Президент Саркисян осмотрел цеха завода, побеседовал с работниками, ознакомился с производственными мощностями предприятия, инвестициями, долгосрочными планами развития завода, а также проблемами, вызванными сложившейся ситуацией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, история винодельни Armenia Wine восходит к 2006 году, когда в Армавирской области были посажены первые собственные сады. Соучредитель компании Ваагн Мкртчян сообщил, что для обеспечения высокого качества продукции за прошедшие годы они внедрили самые передовые в мире технологии виноделия и бренди, и сегодня их продукция экспортируется во многие страны. Armenia Wine уже начала развивать органическое сельское хозяйство в Армении, высаживая экологически чистые виноградники.

Ваагн Мкртчян сказал, что они стремятся развивать богатую армянскую винодельческую культуру и традиции, чтобы армянское вино было конкурентоспособным на международном рынке. Учитывая опыт и знания президента, им было бы интересно узнать его мнение путях развития отрасли, расширения внешних рынков сбыта и о том, чтобы сделать армянское вино более узнаваемым.

Президент республики подчеркнул, что успех таких компаний - это успех нашей страны, и пообещал внести свой вклад в развитие отрасли в пределах своих возможностей.

В честь президента Армена Саркисяна на заводе установлена именная бочка с коньяком.