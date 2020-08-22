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Принимаются меры по выяснению обстоятельств смерти военнослужащего

Принимаются меры по выяснению обстоятельств смерти военнослужащего

В 4-м  гарнизонном следственном отделении Главного военного следственного управления Следственного комитета РА готовятся материалы для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего  21 августа.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете РА.

  Рядовой Хачик Гаспарович Багдасарян, военнослужащий срочной  службы военной части N Министерства обороны РА, 21 августа 2010 года в 15:00 часов потерял сознание и упал. Последний был доставлен в реанимационное отделение Центрального клинического военного госпиталя Министерства обороны РА, где проводились реанимационные мероприятия, но в 16:15 часов  констатировали биологическую смерть Багдасаряна.


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