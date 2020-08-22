Принимаются меры по выяснению обстоятельств смерти военнослужащего

В 4-м гарнизонном следственном отделении Главного военного следственного управления Следственного комитета РА готовятся материалы для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего 21 августа.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете РА.

Рядовой Хачик Гаспарович Багдасарян, военнослужащий срочной службы военной части N Министерства обороны РА, 21 августа 2010 года в 15:00 часов потерял сознание и упал. Последний был доставлен в реанимационное отделение Центрального клинического военного госпиталя Министерства обороны РА, где проводились реанимационные мероприятия, но в 16:15 часов констатировали биологическую смерть Багдасаряна.