Во время экскурсий и паломничеств были нарушены правила противоэпидемической безопасности. — ИООПН

В выходные дни в центре внимания Инспекционного органа охраны природы и недр Республики Армения находится соблюдение установленных казармами правил противоэпидемической безопасности при посещении исторических и культурных объектов, паломничестве и экскурсиях по регионам РА.

Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, 22 августа основными нарушениями, зафиксированными инспекторами в церкви Св. Геворга в Мугни, Арагацотнской области, на горе Ара лер, в Цахкеванке и других местах, представляющих туристический интерес, были скопления людей, ненадлежащее ношение маски, социальное взаимодействие, не соблюдая дистанцию.

В случае отсутствия маски составлялись протоколы.

Усиленные ежедневные проверки и мониторинг профессиональными группами проверяющего органа на всей территории республики сопровождаются регулярными информационно-разъяснительными работами, инструкциями по соблюдению норм санитарно-эпидемиологической безопасности.