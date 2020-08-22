В административных районах Еревана Кентрон и Арабкир количество нарушений уменьшилось — ИОГТПБ
В субботу в административных районах Кентрони и Арабкир Еревана продолжился совместный мониторинг Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности и Дорожной полиции Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, нарушений в системе такси в рамках контрольных работ не обнаружено.
По сравнению с предыдущими днями, в результате сегодняшнего, с раннего утра, мониторинга системы регулярных пассажирских перевозок было зафиксировано резкое уменьшение количества нарушений, но, тем не менее, было обнаружено несколько микроавтобусов с большим количеством пассажиров.
По установленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.
Специалисты Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности на месте проводили разъяснительные мероприятия, в некоторых случаях давали инструкции, подлежащие обязательному выполнению.
В целях соблюдения правил безопасности Инспекционный орган продолжает осуществлять параллельный контроль в регионах и в различных административных районах столицы.
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