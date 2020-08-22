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В административных районах Еревана Кентрон и Арабкир количество нарушений уменьшилось — ИОГТПБ

В административных районах Еревана Кентрон и Арабкир количество нарушений уменьшилось — ИОГТПБ

В субботу в административных районах Кентрони и Арабкир Еревана продолжился  совместный мониторинг  Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности  и Дорожной  полиции Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, нарушений в системе такси в рамках контрольных работ не обнаружено.

По сравнению с предыдущими днями, в результате сегодняшнего, с раннего утра,  мониторинга системы регулярных пассажирских перевозок было зафиксировано резкое уменьшение количества нарушений, но, тем не менее, было обнаружено несколько микроавтобусов  с большим количеством пассажиров.

По  установленным фактам   составлены протоколы об административных правонарушениях.

Специалисты Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности  на месте проводили разъяснительные мероприятия, в некоторых случаях давали инструкции, подлежащие обязательному выполнению.

В целях соблюдения правил безопасности Инспекционный орган продолжает осуществлять параллельный контроль в регионах и в различных административных районах столицы.

 

 


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