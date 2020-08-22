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Умер бывший участник Red Hot Chilli Peppers Джек Шерман

Умер бывший участник Red Hot Chilli Peppers Джек Шерман

Бывший участник Red Hot Chilli Peppers Джек Шерман умер в возрасте 64 лет.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится на странице группы в Instagram.

«Джек был особенным парнем, мы всем ему обязаны», - говорится в заявлении.

1983 г. Джек Шерман работал над дебютным альбомом группы. Он также участвовал в создании  второго альбома группы.

 

 


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