Умер бывший участник Red Hot Chilli Peppers Джек Шерман

Бывший участник Red Hot Chilli Peppers Джек Шерман умер в возрасте 64 лет.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице группы в Instagram.

«Джек был особенным парнем, мы всем ему обязаны», - говорится в заявлении.

1983 г. Джек Шерман работал над дебютным альбомом группы. Он также участвовал в создании второго альбома группы.