Умер бывший участник Red Hot Chilli Peppers Джек Шерман
Бывший участник Red Hot Chilli Peppers Джек Шерман умер в возрасте 64 лет.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице группы в Instagram.
«Джек был особенным парнем, мы всем ему обязаны», - говорится в заявлении.
1983 г. Джек Шерман работал над дебютным альбомом группы. Он также участвовал в создании второго альбома группы.
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