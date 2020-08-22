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В одной из воинских частей РА скончался военнослужащий

В одной из воинских частей РА скончался военнослужащий

Срочный  военнослужащий, рядовой Хачик Багдасарян, призывник одной из воинских частей Республики Армения, потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где  спасти его жизнь не удалось.

 Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны РА.

«21 августа около 15:00 часов  в одной из воинских частей Республики Армения призывник Хачик Гаспарович Багдасарян (2001 г/р)  потерял сознание. Срочный  военнослужащий  был доставлен в Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны РА, но его жизнь не удалось спасти», - говорится в сообщении.

Министерство обороны РА выражает глубокое соболезнование членам семьи, родственникам и коллегам военнослужащего.


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