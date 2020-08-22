В одной из воинских частей РА скончался военнослужащий

Срочный военнослужащий, рядовой Хачик Багдасарян, призывник одной из воинских частей Республики Армения, потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где спасти его жизнь не удалось.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны РА.

«21 августа около 15:00 часов в одной из воинских частей Республики Армения призывник Хачик Гаспарович Багдасарян (2001 г/р) потерял сознание. Срочный военнослужащий был доставлен в Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны РА, но его жизнь не удалось спасти», - говорится в сообщении.

Министерство обороны РА выражает глубокое соболезнование членам семьи, родственникам и коллегам военнослужащего.