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В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы

В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы

На территории РА  днем 22-го августа, 23-го августа – время от времени в большинстве регионов, 24-го августа – в  отдельных регионах ожидается дождь с грозой.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах также ожидается град. С 25-27 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 22-23 августа температура воздуха понизится на 11-13 градусов, с 24-27 повысится на 5-8 градусов.

В   Ереване  днем 22-го, 23-го августа  время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 24-27 августа ожидается погода без осадков.

 

 


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