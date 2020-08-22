Араик Арутюнян намерен полностью решить проблемы аварийных домов в Степанакерте

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян намерен полностью решить проблемы домов в Степанакерте, находящихся в аварийном состоянии, и благоустроить улицы.

Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян заявил во время встреч с жителями столицы Республики Арцах.

«Мои встречи с жителями нескольких районов столицы были направлены на то, чтобы на месте ознакомиться с существующими проблемами и предложить соответствующие решения. В ближайшие годы мы планируем полностью решить проблемы аварийных домов Степанакерта и благоустроить улицы. Работа началась и идет полным ходом», - сказал он.

По его словам, развитие Степанакерта, обеспечение его презентабельного внешнего вида и привлекательности - один из их главных приоритетов, которого они должны достичь заботой и самоотверженным трудом.